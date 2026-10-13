Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος μετά από καταδίωξη – Μετέφερε παράνομα τέσσερις αλλοδαπούς

Στη σύλληψη 25χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, όταν διαπίστωσαν ότι μετέφερε, παράνομα, άτομα που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα, σήμερα (13-10-2026) τα ξημερώματα, ο 25χρονος εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, πλην όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε (ύψος διοδίων Ανάληψης) και συνελήφθη ο οδηγός παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν τέσσερις αλλοδαποί, εκ των οποίων ένα συνοδευόμενο ανήλικο, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και το όχημα μεταφοράς.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση άνευ άδειας ικανότητας, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.