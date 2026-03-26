Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος για κλοπή μετά από καταδίωξη

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, το πρωί της Τετάρτης (25/3) συνέλαβαν 23χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Δέλτα, για τα αδικήματα της απόπειρας ληστείας, της κλοπής τετελεσμένης και σε απόπειρα, της επικίνδυνης οδήγησης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ξημερώματα της ίδιας μέρας, ο προαναφερόμενος άντρας, μαζί με συνεργό του, ο οποίος και αναζητείται, αφού εισήλθαν σε προαύλιο χώρο επιχείρησης, στην περιοχή της Σίνδου, αφαίρεσαν επιβατικό αυτοκίνητο και στην προσπάθειά τους να εξέλθουν, προκάλεσαν φθορές στην καγκελόπορτα της εταιρείας, σπάζοντάς την. Στη συνέχεια, μετέβησαν σε κλειστό πρατήριο υγρών καυσίμων, όπου αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν καύσιμα προκειμένου να ανεφοδιάσουν το όχημα. Κατά την αποχώρησή τους και κινούμενοι σε περιοχή της Ν. Μαγνησίας, ανέκοψαν την πορεία επιβατικού αυτοκινήτου που οδηγούσε 70χρονος ημεδαπός και με απειλή χρήσης εργαλείου (σκεπάρνι), αλλά και απειλή σωματικής βίας προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να αφαιρέσουν το όχημα, καθώς ο οδηγός του διέφυγε από το σημείο πραγματοποιώντας ελιγμό.

Έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισε το όχημα στην οδό Μοναστηρίου, πλην όμως οι δράστες, προκειμένου να αποφύγουν επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα πραγματοποιώντας, παράλληλα, επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ κατά τη διαφυγή τους, το όχημα προσέκρουσε σε μεταλλική κολώνα φωτισμού. Στο πλαίσιο πεζής καταδίωξης συνελήφθη ο 23χρονος αλλοδαπός και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ το κλεμμένο αυτοκίνητο αποδόθηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του, εντός του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε το σκεπάρνι που χρησιμοποιήθηκε για την απόπειρα ληστείας.

Πηγή: ΓΑΔΘ