Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σωρεία παραβάσεων του ΚΟΚ

Ένας 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας συνελήφθη με επεισοδιακό τρόπο στη Θεσσαλονίκη αφού προχώρησε σε σωρεία παραβάσεων του ΚΟΚ.

Η επεισοδιακή καταδίωξη έγινε το βράδυ της Κυριακής (1/11). Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος κινoούνταν με μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και για να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα στην Περιφερειακή Οδό. Κατά τη διαδρομή, έκανε χειρονομίες στους αστυνομικούς που τον ακολουθούσαν, κινήθηκε στην περιοχή της Νεάπολης παραβιάζοντας, διαδοχικά, τρεις ερυθρούς σηματοδότες και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προκειμένου να διαφύγει, ξέφυγε από την πορεία του στο ύψος της Πολίχνης και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι στα τέλη Ιουνίου του τρέχοντος έτους, ο προαναφερόμενος άντρας είχε δηλώσει την απώλεια των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, ενώ στα μέσα Ιουλίου 2026 του είχε αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας καθώς οδηγούσε στερούμενος σχετικής άδειας ικανότητας και ασφαλιστηρίου συμβολαίου.