Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για απόπειρα παράνομης ηλεκτροδότησης καταλύματος στη Θέρμη

Ένας 20χρονος συνελήφθη σε οικισμό του δήμου Θέρμης, καθώς εντοπίστηκε την ώρα που επιχειρούσε να συνδέσει παράνομα καλώδιο σε στύλο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να ηλεκτροδοτήσει πρόχειρο κατάλυμα όπου διαμένει.

Σύμφωνα με τις αρχές, η παράνομη σύνδεση διακόπηκε άμεσα, καθώς, πέρα από τη ρευματοκλοπή, εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και υπήρχε αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σε βάρος του 20χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.