Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος οδηγός μηχανής μετά από καταδίωξη

Ένας 17χρονος οδηγός συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου (21/03) στη Θεσσαλονίκη , μετά από επεισοδιακή καταδίωξη από τους αστυνομικούς.

Αναλυτικά, ο ανήλικος που οδηγούσε μοτοσικλέτα, δεν σταμάτησε στο σήμα που του έκαναν οι αστυνομικοί για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει, ενώ προέβη και σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Ακολούθησε καταδίωξη από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, βεβαιώνοντάς του μάλιστα πρόστιμα «μαμούθ» για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, ύψους 22.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Χαλάστρας,