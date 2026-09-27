Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος που άρπαξε χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό ηλικιωμένου

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένας 16χρονος καθώς και άλλα τρία άτομα που άρπαξαν από το λαιμό ενός ηλικιωμένου μια χρυσή αλυσίδα με σταυρό.

Πρόκειται για έναν 16χρονο ο οποίος μαζί με άλλα τρία άτομα αφαίρεσαν με την χρήση σωματικής βίας από 73χρονο τον σταυρό του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το συμβάν έγινε το βράδυ του Σαββάτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δράστες αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό.

Επιπλέον, συνελήφθη μία 29χρονη αλλοδαπή, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, ενώ βρισκόταν σε αστικό λεωφορείο στο κέντρο της πόλης, αποπειράθηκε να αφαιρέσει πορτοφόλι από την τσάντα επιβάτιδας.