ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου για τα μέτρα πυροπροστασίας

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί για την παρακολούθηση των μέτρων πυροπροστασίας που έχουν ήδη ληφθεί και ισχύουν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Παράλληλα η συνεδρίαση θα αφορά και τον περαιτέρω συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων Οργανισμών, Φορέων και Υπηρεσιών για το υπόλοιπο διάστημα της αντιπυρικής περιόδου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, την Τέταρτη, 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 11.00 π.μ στο Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), στην αίθουσα «Νικόλαος Μάρτης».

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