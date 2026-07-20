Θεσσαλονίκη: Συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου για τα μέτρα πυροπροστασίας

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί για την παρακολούθηση των μέτρων πυροπροστασίας που έχουν ήδη ληφθεί και ισχύουν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Παράλληλα η συνεδρίαση θα αφορά και τον περαιτέρω συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων Οργανισμών, Φορέων και Υπηρεσιών για το υπόλοιπο διάστημα της αντιπυρικής περιόδου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, την Τέταρτη, 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 11.00 π.μ στο Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), στην αίθουσα «Νικόλαος Μάρτης».