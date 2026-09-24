Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται η ασφαλτόστρωση στη Σοφούλη – Ποιοι δρόμοι παίρνουν σειρά

Συνεχίζονται τα έργα ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιούνται από το δήμο Θεσσαλονίκης σε δρόμους της πόλης. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, χθες ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση σε τμήμα της Θεμιστοκλή Σοφούλη και σήμερα τα συνεργεία θα συνεχίσουν σε άλλο τμήμα της οδού. Παράλληλα, αύριο το βράδυ θα γίνουν εργασίες και στην οδό Κλαυθμώνος, στην Άνω Πόλη.

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο δήμος Θεσσαλονίκης αναφέρει:

Η ανανέωση του οδικού δικτύου συνεχίζεται με νέες ασφαλτοστρώσεις στη Θεσσαλονίκη!

Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη ολοκληρώθηκε το τμήμα από τη Γεωργίου Παπανδρέου έως την Καθηγητού Ρωσσίδου. Σήμερα τα συνεργεία προχωρούν στο επόμενο, από τη Βασιλίσσης Όλγας έως τη Γεωργίου Παπανδρέου.

Αύριο το βράδυ θα γίνουν εργασίες και στην οδό Κλαυθμώνος, στην Άνω Πόλη.

Συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια και την ποιότητα των δρόμων της πόλης.