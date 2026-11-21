Σειρά επαφών με πολίτες και μέλη συλλόγων είχε σήμερα στην Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Το πρωί συναντήθηκε με πολίτες στον πεζόδρομο της Κατερίνης και αργότερα με μέλη του αγροτικού συλλόγου στα Μάλγαρα.

Θεσσαλονίκη: Συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με αγρότες στα Μάλγαρα

Φωτο: Intime

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα αγροτικά ζητήματα με κύριο θέμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την διάρκεια συνάντησης του με αγρότες στα Μάλγαρα, προτείνοντας την συνολική ανασυγκρότηση της υπαίθρου.

Η περιοδεία του Αντώνη Σαμαρά συνεχίζεται με επισκέψεις και συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε σαν σκάνδαλο και σήμερα που πήγε στην ΑΑΔΕ έχει καταλήξει σαν φαρσοκωμωδία, σαν φιάσκο. Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι. Η Ελλάδα για πρώτη φορά απέκτησε κτηνοτρόφους, χωρίς ζώα, ενώ έχουμε καρτελοποίηση των τιμών παντού», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Αντώνης Σαμαράς.