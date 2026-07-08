Θεσσαλονίκη: Συνάντηση εργασίας κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ με στελέχη του CEDEFOP με αντικείμενο την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Θεσσαλονίκηςπραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με εξειδικευμένα στελέχη του CEDEFOP, στις εγκαταστάσεις του ευρωπαϊκού οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας τον κύκλο επαφών για την επεξεργασία προτάσεων σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, σε συνέχεια της προηγούμενης επίσκεψης, με επικεφαλής την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου.

Στη συνάντηση συμμετείχε η ομάδα εργασίας που έχει συγκροτηθεί ενόψει της Προγραμματικής Συνδιάσκεψης Κεντρικής Μακεδονίας, υπό τον συντονισμό του καθηγητή Στέλιου Μπουλταδάκη. Το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είχε επικεφαλής τον συντονιστή Α’ Θεσσαλονίκης Στάθη Κουτσοχήνα και το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Χρήστο Παπαστεργίου, ενώ συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, εργοδότες και στελέχη που δραστηριοποιούνται στον θεσμό της μαθητείας.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης συνάντησης, τα στελέχη του CEDEFOP παρουσίασαν τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει ο οργανισμός για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων στα κράτη-μέλη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν τη σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και στην εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας στη μεταδευτεροβάθμια και ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της συζήτησης εξετάστηκαν ακόμη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσω των ΕΠΑΛ, η αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των αποφοίτων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αλλά και η σύνδεση των επαγγελματικών λυκείων με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, επισημάνθηκε η απουσία πρόβλεψης για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στη συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας μιας σαφούς εκπαιδευτικής διαδρομής που θα οδηγεί στο Εθνικό Απολυτήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η συνάντηση θα επαναληφθεί το προσεχές διάστημα, όταν η ομάδα εργασίας του ΠΑΣΟΚ ετοιμάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο θέσεων, με εξειδίκευση στην Κεντρική Μακεδονία, ώστε με βάση και τις επισημάνσεις των στελεχών του CEDEFOP, να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο – εισήγηση προς την Προγραμματική Συνδιάσκεψη.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ