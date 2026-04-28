Θεσσαλονίκη: Σύμφωνη η οικογένεια Μπουτάρη για την ονοματοδοσία πλατείας προς τιμήν του αείμνηστου δημάρχου

Σύμφωνη με την πρόταση της δημοτικής αρχής να ονοματοδοτήσει πλατεία προς τιμήν του Γιάννη Μπουτάρη δηλώνει η οικογένεια του αείμνηστου δημάρχου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση την οποία υπογράφουν τα παιδιά του, Στέλλιος, Φανή και Μιχάλης, «η οικογένεια του Γιάννη Μπουτάρη είναι σύμφωνη με την πρόταση ονοματοδοσίας της πλατείας», ευχαριστώντας μάλιστα, τον δήμο Θεσσαλονίκης για την πρωτοβουλία τιμής στη μνήμη του. «Η συνεργασία μας είναι δεδομένη, όπου και εφόσον χρειαστεί, για την υλοποίηση», καταλήγει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια του Γιάννη Μπουτάρη είναι σύμφωνη με την πρόταση ονοματοδοσίας της πλατείας και ευχαριστεί τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την πρωτοβουλία τιμής στη μνήμη του.

Η συνεργασία μας είναι δεδομένη, όπου και εφόσον χρειαστεί, για την υλοποίηση.

Στέλλιος, Φανή και Μιχάλης Μπουτάρης».