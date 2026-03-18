Θεσσαλονίκη: Σύλληψη τριών ανηλίκων για ληστεία στο κέντρο της πόλης

Τρεις ανήλικοι, ηλικίας 14 έως 17 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι λήστεψαν 15χρονο, χθες το απόγευμα, στην πλατεία Ναυαρίνου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, με την απειλή χρήσης σωματικής βίας αφαίρεσαν το τσαντάκι τού θύματος, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν, αποδίδοντας το τσαντάκι στον 16χρονο.

Επιπλέον, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε ρούχο, το οποίο φέρεται να είχε κλέψει νωρίτερα από εμπορικό κατάστημα.