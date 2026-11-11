Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα μετά από καταδίωξη – Έκανε ελιγμούς και χτύπησε τρία οχήματα

Συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες χθες (10/11) από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας 21 ετών ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης για κλοπή, πλαστογραφία, επικίνδυνη οδήγηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια και παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος εντοπίσθηκε να κινείται, μαζί με συνεργό του, με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην περιοχή των Αμπελοκήπων και σε σήμα στάσης που πραγματοποιήσαν αστυνομικοί ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Κατά την κίνησή του πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και προκάλεσε φθορές στη μπάρα διοδίων Ωραιοκάστρου, ενώ το όχημα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Νεάπολης, αφού προσέκρουσε σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο και σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Στην κατοχή του νεαρού άνδρα βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και κοκαΐνης, ενώ διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε κλαπεί από την περιοχή των Αμπελοκήπων τον προηγούμενο μήνα και οι πινακίδες που έφερε ήταν εμφανώς πλαστές.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.