Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 66χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Τριάδι της Θέρμης

Τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος διερεύνησαν τα αίτια πυρκαγιάς από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα, 7 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:41, στην περιοχή Τριάδι, του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας,66χρονος ημεδαπός προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα (καταστροφέα), εντός οικοπεδικού χώρου όπου εκτελούσε εργασίες καθαρισμού, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τ.μ., ενώ για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ακολούθησε διερεύνηση από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ ενημερώθηκε και η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 7 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 536 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 684.481,40 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 170 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 157 (92,35%) αφορούν υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 13 (7,65%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.