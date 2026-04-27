Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 60χρονου για απόρριψη απορριμμάτων σε δημόσιο χώρο

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν παράνομη και ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων, σε περιοχή της Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες χθες (26/04), κατέλαβαν 60χρονο αλλοδαπό να προβαίνει σε ανεξέλεγκτες απορρίψεις φορτίου στερεών ογκωδών αποβλήτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ), σε δημόσιο χώρο του Δήμου Καλαμαριάς, με τη χρήση τρέιλερ που ρυμουλκούσε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η πρόκληση ρύπανσης, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα