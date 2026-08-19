Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 30χρονου για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

Συνελήφθη 30χρονος στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά παράτυπων μεταναστών. Σε βάρος του σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, που διενεργεί την προανάκριση.

Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες της Τρίτης (18/8) στην Εγνατία Οδό, πλησίον διοδίων Ανάληψης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανωτέρω δε συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και προσπάθησε να διαφύγει πραγματοποιώντας ελιγμούς, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος έξι αλλοδαποί, δύο εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, που στερούνταν εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, ενώ επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς και ότι για τις πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε το αυτοκίνητο και αντιστοιχούν σε έτερο όχημα, είχε δηλωθεί κλοπή.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 500 δολαρίων έκαστος, σε κύκλωμα.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ: ΓΑΔΘ