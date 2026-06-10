Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 30χρονου για μεταφορά παράτυπων μεταναστών

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε 30χρονος Ρουμάνος, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά τριών παράτυπων μεταναστών προς το εσωτερικό της χώρας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε, χθες το βράδυ, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης ακινητοποίησαν το όχημα που οδηγούσε. Στις πίσω θέσεις βρέθηκαν τρεις αλλοδαποί, από το Ιράν και το Ιράκ, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις διακινούμενοι επιχείρησαν κατά τον έλεγχο να διαφύγουν- συνελήφθησαν όμως ύστερα από πεζή καταδίωξη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχαν παραληφθεί το μεσημέρι της ίδιας μέρας από δασώδη περιοχή κοντά στον ποταμό Έβρο και -κατά δήλωσή τους- είχαν καταβάλει 5.000 ευρώ, ο καθένας, σε άγνωστους, με σκοπό να φτάσουν στην Ελβετία που ήταν ο τελικός τους προορισμός.

Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν το όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.