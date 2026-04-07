Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις μελών συμμορίας-Εμπλέκονται σε περιπτώσεις απάτης με τη χρήση εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης δύο μέλη συμμορίας που εμπλέκονται σε περιπτώσεις απάτης και σε βάρος τους σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, που διενεργεί την προανάκριση.

Πρόκειται για 30χρονο και 19χρονη, και τα αδικήματα αφορούν σε εγκληματική οργάνωση- συμμορία, πλαστογραφία, απάτη με υπολογιστή, απάτη, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα και παράβαση του Νόμου «Περί Προσωπικών Δεδομένων».

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (06-04-2026), οι ανωτέρω, ενεργώντας από κοινού μετέβησαν σε υποκατάστημα τράπεζας στην Καλαμαριά, όπου έχοντας η 19χρονη στο κινητό της τηλέφωνο εγκατεστημένη εφαρμογή με συνδεδεμένο το προφίλ άλλης γυναίκας προσποιήθηκε ότι είναι εκείνη και αποπειράθηκε να πραγματοποιήσει μεταφορά χρηματικού ποσού (10.000) ευρώ από λογαριασμό της, πλην όμως ο υπάλληλος της αρνήθηκε.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι οι παραπάνω μαζί με 36χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε επίσης δικογραφία, είχαν συστήσει εγκληματική συμμορία με σκοπό την τέλεση απατών και την απόσπαση χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό.

Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες ενεργώντας κατ’ εντολή του 36χρονου, ο οποίος είναι λογιστής και έχει πρόσβαση σε κωδικούς σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών, κατά τον τρέχων μήνα, μετέβησαν σε υποκαταστήματα τραπεζών στις περιοχές Περαίας, Νεάπολης και Σταυρούπολης και προέβησαν σε (2) περιπτώσεις απάτης κατ΄ εξακολούθηση αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού χρηματικού ποσού (11.000) ευρώ, καθώς και σε (2) περιπτώσεις απόπειρας απάτης.

Σημειώνεται ότι στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε και κατασχέθηκε πλαστό έγγραφο/ βεβαίωση κυριότητας τηλεφωνικής σύνδεσης εταιρείας τηλεπικοινωνιών, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα ως μέσα επικοινωνίας για την διάπραξη παράνομων πράξεων, χρηματικό ποσό των (1000) ευρώ ως προϊόν παράνομης πράξης, αποκόμματα συναλλαγών.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.