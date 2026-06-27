Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβάσεις του ΚΟΚ

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 27 Ιουνίου, αστυνομικοί συνέλαβαν στους Αμπελόκηπους και στο Ωραιόκαστρο τέσσερις οδηγούς, ηλικίας 30, 31, 54 και 55 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν τα οχήματά τους υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επιπλέον, στα Κύμινα Θεσσαλονίκης συνελήφθη 29χρονος οδηγός δικύκλου, ο οποίος, μετά από έλεγχο της Τροχαίας, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν επίσης σειρά παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς οδηγούσε ανασφάλιστο όχημα, χωρίς άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και πινακίδες κυκλοφορίας. Επιπλέον, η μοτοσικλέτα έφερε φθαρμένα ελαστικά, δεν διέθετε καθρέφτες και φώτα διασταύρωσης, ενώ τόσο ο οδηγός όσο και ο συνεπιβάτης δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ οι έλεγχοι της Τροχαίας αναμένεται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση.