Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις φυγόποινων για ληστεία, εμπρησμό και υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων

Στη σύλληψη δύο ατόμων, σε βάρος του οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπή, ληστεία και εμπρησμό και για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο ελέγχων για την αστυνόμευση του Νομού Θεσσαλονίκης, κατά το τελευταίο 24ωρο οι αστυνομικοί των εντόπισαν και συνέλαβαν τέσσερα άτομα, καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 20χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν τέσσερις αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκε συνολικά σε κάθειρξη πέντε ετών και ποινή φυλάκισης τριών ετών και έξι μηνών, για τα αδικήματα της κλοπής, της διακεκριμένης κλοπής και του εμπρησμού, καθώς και Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για ληστεία.

Συνελήφθη, επίσης, 59χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών και δύο μηνών, καθώς και με χρηματικό πρόστιμο των 5.300 ευρώ, για παραβάσεις των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.