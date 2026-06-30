Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 14 ατόμων για απάτες με λεία περίπου 29.000 ευρώ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς εξιχνίασαν περιπτώσεις απατών και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες συνολικά 14 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις απάτης, πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου 2024 – αρχές Απριλίου 2025, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό, διερευνήθηκαν διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου και τραπεζικών χρηματοροών και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δεκατεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Σημειώνεται ότι η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των (28.844) ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ: ΓΑΔΘ