Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό – Απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο Φανάρι Αγχιάλου, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκε η οδηγός του ΙΧ, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας με τη χρήση διασωστικής σειράς.

Η οδηγός απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς φέρει ελαφρά τραύματα.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.