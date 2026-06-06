ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με 24χρονη

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Μια γυναίκα τραυματίστηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν τη χτύπησε λεωφορείο.

Συγκεκριμένα το περιστατικό σημειώθηκε, στις 6.30 περίπου, στην οδό Κομνηνών 73, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα όταν συγκρούστηκε (καθότι και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη ήταν εν κινήσει) με διερχόμενο λεωφορείο.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η 24χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.

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