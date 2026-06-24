Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους βγήκαν και πάλι οι αγρότες στα Νέα Μάλγαρα

Στους δρόμους βγήκαν και οι αγρότες σε αρκετές περιοχές, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής ενώ ζητούν και την πληρωμή από οφειλές και επιδοτήσεις που -όπως αναφέρουν- έχουν καθυστερήσει.

Αγρότες συγκεντρώθηκαν στον κόμβο των Νέων Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, ζητώντας παράλληλα και τηνπληρωμή από οφειλές και επιδοτήσεις που όπως αναφέρουν έχουν καθυστερήσει.

Τα τρακτέρ τους παρέταξαν σήμερα αγρότες που νωρίτερα πραγματοποίησαν πορεία με τα γεωργικά τους οχήματα από την κεντρική πλατεία των Μαλγάρων, με κατεύθυνση την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Αθηνών.

Η Αστυνομία παρέταξε κλούβα των ΜΑΤ κάθετα στον δρόμο, δημιουργώντας φράγμα, εμποδίζοντας τα τρακτέρ να βγουν πάνω στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού.

Εκατό χιλιάδες τόνοι ρυζιούπαραμένουν αδιάθετοι στα Σιλό των Κυμίνων, της Χαλάστρας και των Μαλγάρων.

Αυτό που τονίζουν οι αγρότες είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος της παραγωγής 30% το πετρέλαιο, 20% οι τιμές στα φυτοφάρμακα. Παράλληλα, τονίζουν ότι τα 70 ευρώ ανά στρέμμα, τα οποία όπως τονίζουν υποσχέθηκε η κυβέρνηση να δώσει στους παραγωγούς, δεν τα έχουν εισπράξει.

Παράλληλα, οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης αντιδρούν και για το τριφύλλι, καθώς ενώ έχει δοθεί αποζημίωση για όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί από την ευλογιά, ο νομός Θεσσαλονίκης έχει εξαιρεθεί.