Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 51χρονος για τη φωτιά στην Ευκαρπία

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα άνδρας 51 ετών, ο οποίος συνελήφθημε την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών.

H εν λόγω φωτιά ξέσπασε, χθες το πρωί, σε πλαγιά στην Ευκαρπία, κοντά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου. Παρά το γεγονός ότι τη Θεσσαλονίκη χθες βρισκόταν σε πορτοκαλί συναγερμό, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά και τη σχετική απαγόρευση για διακοπή εργασιών εντός των δασών του νομού Θεσσαλονίκης, ένας 51χρονος δεν δίστασε να πάρει το γεωργικό του μηχάνημα, έναν καταστροφέα, πραγματοποιώντας εργασίες κοπής χόρτων μέσα στο δάσος της Ευκαρπίας, μεταξύ Ευκαρπίας και Δερβενίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά ξέσπασε χθες από σπινθήρα αγροτικού μηχανήματος στην περιοχή του Δερβενίου, στο ύψος του περιβαλλοντικού Πάρκου της περιοχής, το οποίο κινδύνευσε. Ήταν όμως άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μέσα σε δυο ώρες κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Ο 51χρονος θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.

Χθες η Θεσσαλονίκη «λαχτάρησε» πέντε φορές από διαφορετικά σημεία πύρινων μετώπων. Το τελευταίο ήταν χθες το βράδυ περίπου στις 10.00, με την εκδήλωση πυρκαγιάς στο Λιβάδι του Δήμου Θέρμης σε υψόμετρο 500 μέτρων. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος, καθώς έχει οριοθετηθεί η φωτιά.