Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή τη Δευτέρα και την Τρίτη τα δεκαπέντε μέλη κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων

Προθεσμία για τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν από την Α΄ τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οι δεκαπέντε συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εκτεταμένο κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, μαστροπείας γυναικών από τη Λατινική Αμερική, παράνομων τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η εμπορία ανθρώπων κατ’ επάγγελμα, η μαστροπεία, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.