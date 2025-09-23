Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή παραπέμφθηκε ο 18χρονος που κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου και ληστεία

Στον ανακριτή παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 18χρονος που κατηγορείται ότι άρπαξε 15χρονο και τον εκβίασε για να του αρπάξει 10.000 ευρώ για αρπαγή ανηλίκου, ληστεία και εκβίαση, στη Θεσσαλονίκη.

Προηγήθηκε η καταγγελία του ανήλικου, σύμφωνα με την οποία, πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, ενώ μετέβαινε στο σχολείο του, τον προσέγγισε ένα όχημα τύπου βαν από το οποίο αποβιβάστηκε ο 18χρονος ως συνοδηγός φορώντας κουκούλα τύπου full face και με τη χρήση σωματικής βίας τον εξανάγκασε να επιβιβαστεί σε αυτό. Ακολούθως ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος αναζητείται, και φορούσε επίσης κουκούλα τύπου full face, κατευθύνθηκε προς έτερη περιοχή του ίδιου Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο συνοδηγός αφαίρεσε με χρήση και απειλή σωματικής βίας από την κατοχή του ανήλικου το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ και ο οδηγός μετερχόμενος απειλές κατά της ζωής του, απαίτησε εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, την καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 10.000 ευρώ, ενώ πριν τον αφήσουν πέταξαν τη ζακέτα του και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε κοντά στον τόπο της αποβίβασης.

Επιπλέον, προέκυψε ότι ο συλληφθείς προ δύο ημερών είχε απαιτήσει με τη χρήση απειλών την καταβολή του χρηματικού ποσού των 500 ευρώ από τον ανήλικο.