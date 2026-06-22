Θεσσαλονίκη: Στόχος βανδάλων το Seatrac στους Νέους Επιβάτες

Βανδαλισμός από αγνώστους υπέστη τις προηγούμενες ημέρες το Seatrac που είναι τοποθετημένο στους Νέους Επιβάτες του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη. Οι άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στον εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να καταστεί προσωρινά αδύνατη η χρήση του από άτομα με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες.

Η δημοτική αρχή κάνει λόγο για μια κακόβουλη ενέργεια που στερεί, έστω και προσωρινά, τη δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για πολίτες και επισκέπτες με αναπηρία.

Οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης έχουν ήδη δρομολογηθεί από τον δήμο Θερμαϊκού και το σύστημα Seatrac αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό και διαθέσιμο στο κοινό την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ