Θεσσαλονίκη: Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η εκδίκαση της υπόθεσης των «ψευτογιατρών»

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης των «ψευτογιατρών», ενός 69χρονου φυσικοθεραπευτή και ενός 75χρονου Γερμανού γιατρού.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι σε ένα διάστημα 13 χρόνων, από το 2007 έως το 2020, είχαν πείσει ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες νευρολογικές παθήσεις να εγκαταλείψουν την φαρμακευτική θεραπεία τους, υποσχόμενοι άλλες αποτελεσματικές εναλλακτικές θεραπείες, είτε με βλαστοκύτταρα ή με άλλα πρωτοποριακά, όπως έλεγαν, φάρμακα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η αλήθεια ήταν ότι, όπως προέκυψε και από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος τότε, τα βλαστοκύτταρα και τα άλλα πρωτοποριακά φάρμακα δεν ήταν παρά μόνο ενέσεις με αμινοξέα και αμπούλες με νερό και γλυκόζη, τις οποίες οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι πουλούσαν για χρυσό στους ασθενείς οι οποίοι προσπαθούσαν να πιαστούν από μια ελπίδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πουλούσαν την κάθε ένεση βλαστοκυττάρων από 10.000 έως 25.000 ευρώ, ενώ ότι κάθε δόση των άλλων φαρμάκων από 200 έως 300 ευρώ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε αυτό το διάστημα 18 ήταν τα θύματα και μάλιστα τέσσερις έχασαν τη ζωή τους καθώς είχαν εγκαταλείψει τις φαρμακευτικές μεθόδους που ακολουθούσαν από τους γιατρούς. Τα κέρδη των δύο κατηγορουμένων υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ.

Οι δύο άνδρες είναι κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας κατά συρροή αλλά και της απάτης.

Ο φυσιοθεραπευτής βρέθηκε σήμερα στην αίθουσα του δικαστηρίου, ενώ όπως είπε δεν έχει συνήγορο και ζήτησε να του διορίσει το δικαστήριο, γι’ αυτό υπήρξε και μια διακοπή και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η εξέλιξη της δίκης.