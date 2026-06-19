Θεσσαλονίκη: Στο Freedom Forum της Παγκόσμιας Ενωσης Κεντροδεξιών Νεολαιών ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ

Στο συνέδριο FREEDOM FORUM της Παγκόσμιας Ενωσης Κεντροδεξιών Νεολαιών (IYDU), που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και θυμήθηκε πως και ο ίδιος ήταν στη θέση τους πριν 15 χρόνια.

“Ο Γιάννης Σμυρλής ήταν πρόεδρος της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, και τώρα είμαστε μαζί στο κόμμα, εκείνος ως γενικός διευθυντής, και εγώ ως Γραμματέας. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να έχουμε αυτή την ευθύνη στο κόμμα που αγαπάμε, τη Νέα Δημοκρατία”, είπε στην ομιλία του και συνέχισε: “Δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση αν δεν είχαμε την εμπειρία που κερδίσαμε στη διεθνή πολιτική. Αυτό μας έκανε αυτούς που είμαστε, και είμαστε πολύ περήφανοι κάθε φορά που μια διεθνής ομάδα έρχεται εδώ στη χώρα μας, την Ελλάδα, και μας θυμίζει ότι τα καλύτερά μας χρόνια στην πολιτική, ήταν στην πολιτική νεολαίας.

Και αυτό είναι ένα ωραίο συναίσθημα για όλους μας, ειδικά για τη γενιά μου, γιατί όταν άρχισα να δραστηριοποιούμαι διεθνώς, όταν παρακολούθησα την πρώτη μου εκδήλωση, την πρώτη μου ευρωπαϊκή εκδήλωση με τη Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την IYDU, ήταν το 2011, όταν η Ελλάδα ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και όλοι οι φίλοι από τότε, από ευρωπαϊκές χώρες, σε κάποιες εκδηλώσεις και από άλλες ηπείρους ρωτούσαν γιατί η Ελλάδα είχε τόσα πολλά προβλήματα. Και αντιμετωπίζαμε, η γενιά μου αντιμετώπιζε, οι άνθρωποι της ΟΝΝΕΔ τότε αντιμετώπιζαν, ένα σωρό στερεότυπα που εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να αλλάξουμε.

Εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να δείξουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτό που βλέπατε στις ειδήσεις των 8:00. Εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερες δυνατότητες, εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να εκλέξουμε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι ένας πολύ σεβαστός Έλληνας Πρωθυπουργός στην παγκόσμια σκηνή, ώστε να αλλάξουμε τη χώρα μας εφαρμόζοντας κεντροδεξιές, συντηρητικές αξίες.

Και θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν ήμουν στην ηλικία σας και στη θέση σας, είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσω, αλλά είναι αλήθεια. Λοιπόν, όταν ήμουν στην ηλικία σας και ήμουν στη θέση σας, σε ένα ακροατήριο, νομίζω ότι ήταν μια εκδήλωση, όταν ο Γιάννης Σμυρλής ήταν πρόεδρος της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, άκουγα πολιτικούς ηγέτες στις χώρες όπου παρακολουθούσα τις εκδηλώσεις, να λένε σε όλους μας ότι, μαθηματικά μιλώντας, “κάποιοι από εσάς στο ακροατήριο θα γίνετε μέλη κυβερνήσεων, κάποιοι από εσάς στο ακροατήριο θα γίνετε μέλη των εθνικών σας κοινοβουλίων, κάποιοι από εσάς στο ακροατήριο θα ηγηθείτε των χωρών σας μια μέρα”. Έτσι, μου πήρε μερικά χρόνια, αλλά συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι αλήθεια. Και πρέπει να ομολογήσω ότι τα χρόνια μου στη Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τα χρόνια μου ως εκπρόσωπος στην IYDU ήταν τα καλύτερα χρόνια της πολιτικής μου ζωής…”.

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες στο συνέδριο τους προέτρεψε: “Εχετε μια μοναδική ευκαιρία, κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δικτυωθείτε, μιλήστε μεταξύ σας, προκαλέστε ο ένας τον άλλον, ρωτήστε τους ομιλητές ό,τι θέλετε να μάθετε για την εμπειρία τους και χρησιμοποιήστε αυτή την εμπειρία για το υπόβαθρό σας, για το προσωπικό σας υπόβαθρο, προκειμένου να γίνετε καλύτεροι πολίτες και καλύτεροι πολιτικοί στις χώρες σας”.

Χαιρετισμό στο συνέδριο απηύθυνε και ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Σμυρλής.

Το FREEDOM FORUM γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με συνδιοργανώτρια την ΟΝΝΕΔ, η οποία επέλεξε να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη για να δώσει κι ένα μήνυμα, όπως είπε ο πρόεδρος της Νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας Ορφέας Γεωργίου.

Συμμετέχουν νέες και νέοι από 25 χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Αφρική, Νότια Αμερική, Ασία) και ο κ. Γεωργίου τόνισε ότι “στο συνέδριο θέλουμε να συζητήσουμε για τους σύγχρονους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νέους ανθρώπους για να ασχοληθούν πραγματικά με την πολιτική”.

“Πως μέσα από τα κόμματα και κυρίως τις πολιτικές νεολαίες θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται μέσα από την κοινωνία, μέσα από τον επαγγελματικό στίβο, που δεν είναι επαγγελματίες της πολιτικής. Και θέλουμε μέσα από τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει, μέσα από τα προβλήματα που αφουγκράζονται οι ίδιοι στην καθημερινότητα τους να μπορέσουν να μεταπηδήσουν και στον στίβο της πολιτικής. Για να μπορέσουν και να εμπιστευθούν την πολιτική και να εκφράσουν πολιτικές οι οποίες θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη”, είπε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Στο επίκεντρο των εργασιών αναμένεται να βρεθούν κρίσιμα ζητήματα της εποχής, όπως η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η θωράκιση της δημοκρατίας, η πολιτική αποκέντρωση, τα δικαιώματα των γυναικών, η συμμετοχή των νέων στην πολιτική, η επίδραση των social media και το ζήτημα του περιορισμού της χρήσης τους από άτομα κάτω των 15 ετών.

ΠΗΓΗ & ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ