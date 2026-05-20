Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο νοσηλευτής και συνοδοί ασθενούς για επεισόδιο στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκαν να δικαστούν ο νοσηλευτής και οι δύο συνοδοί ασθενούς, που συνελήφθησαν για το μεταξύ τους επεισόδιο το οποίο φέρεται να διαδραματίστηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Εις βάρους τους ασκήθηκε ποινική δίωξη από την εισαγγελέα και η υπόθεση οδηγήθηκε στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Οι δύο συνοδοί, μία 57χρονη και η 39χρονη κόρη της, διώκονται για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και επιπλέον η πρώτη για εξύβριση και εντελώς ελαφρά σωματική βλάβη. Εκτός από την αυτεπάγγελτη ποινική διαδικασία που κινήθηκε εις βάρος τους, ο νοσηλευτής (τραυματιοφορέας) προέβη και σε κατάθεση μήνυσης.

Από την άλλη, ο 66χρονος νοσηλευτής κατηγορείται, κατόπιν μήνυσης που υπεβλήθη εναντίον του, για σωματική βλάβη και εξύβριση.