Θεσσαλονίκη: Στις 39 οι προσαγωγές για την επίθεση στο ΑΠΘ

Στις 39 έφτασαν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι προσαγωγές ατόμων, των οποίων ερευνάται τυχόν εμπλοκή στην επίθεση κατά μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν έξι τραυματίες από το συμβάν -οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για επτά. Πρόκειται για τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, 19 έως 24 ετών. Οι πέντε φέρουν ελαφρά τραύματα (εκδορές και μώλωπες), ενώ ένας 20χρονος με κάταγμα στο χέρι θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία.

Σε ανακοίνωσή της σχετικά με το συμβάν, η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ κάνει λόγο για «νέα προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής με την απαράδεκτη παρουσία και την επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων στο χώρο του Πολυτεχνείου ΑΠΘ, την προσαγωγή δεκάδων φοιτητών», σημειώνοντας ότι «αξιοποιούνται προβοκατόρικες ενέργειες, από ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, μια μέρα μάλιστα πριν τις φοιτητικές εκλογές».

