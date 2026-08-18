Θεσσαλονίκη: Στις 27 Αυγούστου η έναρξη του μετρό Καλαμαριάς

Την ημερομηνία που το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά έκανε γνωστή πριν από λίγο ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Η ημερομηνία που όλοι περίμεναν είναι η Πέμπτη 27 Αυγούστου, με τον Υφυπουργό να γράφει σχετικά σε ανάρτησή του:

«Και στην Καλαμαριά σήμερα με ρωτούσαν αλλά και πολλοί από όσους σχολιάσατε το προηγούμενο post μου πιστεύετε ότι κρύβω την ημερομηνία των εγκαινίων του μετρό ή ότι μπλοφάρω και απλώς δεν έχει κλειδώσει.

Ε, λοιπόν, κάνετε λάθος! Σας παρακαλώ να καταλάβετε ότι το προνόμιο και την χαρά της είδησης, τα μοιράζομαι με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμα που νομίζω ότι σε λίγο θα χρίσουμε Θεσσαλονικιό (ή Καλαμαριώτη).

27 Αυγούστου, λοιπόν». Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση εμφανίζονται ο Χρίστος Δήμας με τον Νίκο Ταχιάο σε συρμό του Μετρό Θεσσαλονίκης, λέγοντας πως φέτος είνα η χρονιά της Θεσσαλονίκης, με το μπάσκετ να ανεβαίνει, όπως και το ποδόσφαιρο. «Euroleague του χρόνου», σχολιάζει ο Νίκος Ταχιάος, με τον Υπουργό να απαντά «εγώ πάντως βλέπω Champions League στην Καλαμαριά». «Εγώ βλέπω Μετρό στην Καλαμαριά» αναφέρει ο Νίκος Ταχιάος και τον Χρίστο Δήμα να ρωτά «πότε λες» πριν εμφανιστεί η ημερομηνία παράδοσης του έργου, δηλαδή η 27η Αυγούστου.

Δείτε το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε ο Νίκος Ταχιάος:

Η νέα επέκταση προς Καλαμαριά περιλαμβάνει 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και πέντε νέους σταθμούς:

Νομαρχία

Καλαμαριά

Αρετσού

Νέα Κρήνη

Μίκρα

Με την ένταξη αυτών των σταθμών στο δίκτυο, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα φτάσει συνολικά τους 18 σταθμούς, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες πολίτες.