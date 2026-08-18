Θεσσαλονίκη: Στις 27 Αυγούστου η έναρξη του μετρό Καλαμαριάς

Την ημερομηνία που το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά έκανε γνωστή πριν από λίγο ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Η ημερομηνία που όλοι περίμεναν είναι η Πέμπτη 27 Αυγούστου, με τον Υφυπουργό να γράφει σχετικά σε ανάρτησή του:
«Και στην Καλαμαριά σήμερα με ρωτούσαν αλλά και πολλοί από όσους σχολιάσατε το προηγούμενο post μου πιστεύετε ότι κρύβω την ημερομηνία των εγκαινίων του μετρό ή ότι μπλοφάρω και απλώς δεν έχει κλειδώσει.
Δείτε το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε ο Νίκος Ταχιάος:
Η νέα επέκταση προς Καλαμαριά περιλαμβάνει 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και πέντε νέους σταθμούς:
- Νομαρχία
- Καλαμαριά
- Αρετσού
- Νέα Κρήνη
- Μίκρα
Με την ένταξη αυτών των σταθμών στο δίκτυο, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα φτάσει συνολικά τους 18 σταθμούς, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες πολίτες.