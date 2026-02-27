Θεσσαλονίκη: Στις 12 Ιουνίου τα εγκαίνια του Πάρκου Παύλου Μελά– Τριήμερο εκδηλώσεων σχεδιάζει η δημοτική αρχή

Στις 12 Ιουνίου θα κοπεί η κορδέλα των εγκαινίων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, με τον δήμο να καλεί την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία του τόπου να παραστούν στην επίσημη τελετή παράδοσης. Πρόκειται για έναν χώρο 340 στρεμμάτων με 10.000 νέα δέντρα και θάμνους που θα δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της δυτικής Θεσσαλονίκης αλλά και τους επισκέπτες να απολαμβάνουν τους περιπάτους τους σ’ έναν πνεύμονα πρασίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, η δημοτική αρχή Παύλου Μελά σχεδιάζει τριήμερο εκδηλώσεων, στις 12, 13 και 14 Ιουνίου, με αφορμή την επίσημη παράδοση του Μητροπολιτικού Πάρκου στους πολίτες. Την πρώτη ημέρα, πέρα από το τελετουργικό των εγκαινίων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν την «παρθενική» τους βόλτα, να παρακολουθήσουν μία έκθεση φωτογραφίας και μία ημερίδα που θα αφορούν την ιστορία του πρώην στρατοπέδου.

Στόχος της διοίκησης είναι να δοθεί ένας πανηγυρικός χαρακτήρας σε αυτό το τριήμερο των εκδηλώσεων και να τονιστεί πως το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά είναι ένας χώρος ιστορικής μνήμης που πλέον ανήκει στους πολίτες.

Την δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων, το Σάββατο 13 Ιουνίου, θα διοργανωθεί αγώνας δρόμου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και θα διεξαχθεί πανόραμα αθλημάτων με τη συμμετοχή των αθλητικών σωματείων της περιοχής. Επίσης, προγραμματίζονται δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ τον δικό τους τόνο θα δώσουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι του δήμου Παύλου Μελά με χορευτικά δρώμενα.

Την Κυριακή, 14 Ιουνίου, το Μητροπολιτικό Πάρκο θα μετατραπεί σε έναν μεγάλο χώρο για πικ νικ, όπου οι οικογένειες θα μπορούν να απλώσουν τα τραπεζομάντηλά τους, να πάρουν το φαγητό τους και κάτω από ένα δέντρο να απολαύσουν μια ημέρα ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς. Παράλληλα, μαθητές των σχολείων θα «φυτέψουν» μία «χρονοκάψουλα» σε ένα σημείο του νέου Πάρκου. Μέσα σε ένα βαρέλι θα τοποθετήσουν σημειώματα, μηνύματα, και εικόνες με στόχο να ανοιχτεί από τους μαθητές του μέλλοντος.

Η μετατροπή του πρώην στρατοπέδου σε σύγχρονο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, με περιπατητικές διαδρομές και χώρους άθλησης, αποτελεί από τα σημαντικότερα έργα αστικής ανάπλασης στη Θεσσαλονίκη εδώ και δεκαετίες. Οι προγραμματισμένες δράσεις που θα λάβουν χώρα το τριήμερο των εγκαινίων θα είναι παράλληλες, ενώ οι πρώτες δύο ημέρες θα κλείσουν με συναυλίες για τους πολίτες.

