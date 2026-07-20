Θεσσαλονίκη: Στη Βουλή ο κίνδυνος αποκλεισμού 16.500 μαθητών από τη μεταφορά τους σε σχολεία της πόλης

Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών για τον κίνδυνο να μείνουν αποκλεισμένοι από τις σχολικές τους μονάδες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 16.500 μαθητέςαπομακρυσμένων περιοχών της Θεσσαλονίκης, καταθέτει ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής.

Στην ερώτησή του ο κ. Δελής τονίζει ότι «βρισκόμαστε περίπου δυο μήνες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ακόμα δεν είναι εξασφαλισμένη η μεταφορά των περίπου 16.500 μαθητών, ανάμεσά τους και 1.200 παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Αιτία είναι ότι και οι δύο διαδοχικοί διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη νέα τριετή σύμβαση απέβησαν άγονοι, καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από μεταφορικές εταιρείες και ιδιώτες. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται η εν λόγω «αδιαφορία» της αγοράς για τη σχολική μεταφορά στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, ζήτημα που το είχε αναδείξει το ΚΚΕ και στη Βουλή με σχετική Ερώτηση (604/31.10.2022)».

Το ΚΚΕ υπενθυμίζει ότι «η αρμοδιότητα αυτή αποδόθηκε στις Περιφέρειες πριν μερικά χρόνια, μετά τα ακόμα πιο μεγάλα προβλήματα, που είχαν δημιουργηθεί από την διαχείριση που έκαναν οι Δημοτικές Αρχές. Τα αποτελέσματα, διαχρονικά, τα «λούζονται» οι μαθητές και οι οικογένειές τους, ιδιαίτερα οι μαθητές στα ειδικά, στα μουσικά, στα καλλιτεχνικά και στα πρότυπα -πειραματικά σχολεία, που δεν μπορούν να φτάσουν ή να φτάσουν έγκαιρα στα σχολεία τους και οι γονείς τους που επιφορτίζονται με την καθημερινή μεταφορά τους».

«Αναδεικνύεται το αδιέξοδο όλων των ρυθμίσεων που έχουν γίνει, οι οποίες έχουν επιφορτίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες με έναν τεράστιο όγκο δουλειάς. Μάλιστα, παρά και τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων, δεν είναι εφικτό να ξεπεραστούν τα προβλήματα, αφού αυτά οφείλονται στην αναγκαιότητα να διαθέτουν οι κάθε είδους ιδιώτες πούλμαν, λεωφορεία, ταξί κλπ για να γίνεται η μεταφορά των μαθητών, να συμφωνούν στις τιμές, να μην επιλέγουν δρομολόγια τουριστών επειδή είναι πιο κερδοφόρα κ.α.» σχολιάζει ο Γιάννης Δελής.

Και προσθέτει: «Τα προβλήματα αυτά και τα αδιέξοδα στην σχολική μεταφορά φέρνουν στο προσκήνιο τη μοναδική λύση που πρέπει να δοθεί: Δημιουργία Δημόσιου Φορέα ανά Περιφέρεια, αγορά όλου του αναγκαίου στόλου οχημάτων και προσλήψεις μόνιμων οδηγών και εξειδικευμένων συνοδών για τα οχήματα, ώστε έγκαιρα και ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται και να πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια, που χρειάζονται για τη μεταφορά των μαθητών, που εντάσσονται στο «σύστημα» αυτό, χωρίς τον ασφυκτικό χιλιομετρικό περιορισμό, με ταυτόχρονη ένταξη και χρήση του στόλου αυτού σε υπόλοιπες ανάγκες και δράσεις μετακινήσεων (εκδρομές, επισκέψεις σε χώρους Πολιτισμού και Άθλησης, άλλα δρομολόγια κλπ.).

Είναι η μοναδική λύση που μπορεί να αντιμετωπίσει τη σκόπιμη ή μη άρνηση των ιδιοκτητών των μέσων μεταφοράς σύναψης συμβάσεων, τους «άγονους» διαγωνισμούς (απροθυμία των οικονομικών φορέων να καταθέσουν προσφορές), τους εκβιασμούς για αποκόμιση μεγαλύτερων κερδών (διαπραγμάτευση της τιμής των δρομολογίων με καλύτερους φυσικά οικονομικούς όρους μετά από επαναπροκήρυξη και εκ νέου «άγονο» διαγωνισμό), τις καθυστερήσεις, τις παραιτήσεις πολλών αναδόχων από δρομολόγια ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές κ.α.».

Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάται ο κ. υπουργός, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου:

– Να επιλυθούν άμεσα όλα τα προβλήματα, που σχετίζονται με την μεταφορά μαθητών.

– Να σταματήσει η εξάρτιση από ιδιώτες παρόχους μέσων μεταφοράς με τη δημιουργία Δημόσιου Φορέα ανά Περιφέρεια, με αγορά όλου του αναγκαίου στόλου οχημάτων και προσλήψεις μόνιμων οδηγών και εξειδικευμένων συνοδών για τα οχήματα, ώστε έγκαιρα και ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται και να πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια, που χρειάζονται για την μεταφορά των μαθητών με ταυτόχρονη ένταξη και χρήση του στόλου αυτού σε υπόλοιπες ανάγκες και δράσεις μετακινήσεων.