Θεσσαλονίκη: Σήμερα τα εγκαίνια του αποκατεστημένου Μπέη Χαμάμ από την υπ. Πολιτισμού Λ. Μενδώνη

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης, το Μπέη Χαμάμ, αποδίδεται εκ νέου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια του μνημείου θα πραγματοποιηθούν σήμερα (Τετάρτη 24 Ιουνίου), στις 19:30, από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Το έργο «Αποκατάσταση του Λουτρού Μπέη Χαμάμ (Λουτρά Παράδεισος)», το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του 2022, είχε ως αντικείμενο την ενίσχυση, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την ανάδειξη του ιστορικού λουτρού, με στόχο τη διαφύλαξη και τη λειτουργική επανένταξή του στον δημόσιο και πολιτιστικό ιστό της πόλης.

Το Μπέη Χαμάμ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οθωμανικά λουτρά που σώζονται στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο οθωμανικό λουτρό της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται επί της οδού Εγνατίας και χρονολογείται στα μέσα του 15ου αιώνα, λίγο μετά την οθωμανική κατάκτηση της πόλης. Για δεκαετίες παρέμεινε γνωστό στους κατοίκους ως «Λουτρά Παράδεισος», ονομασία που διατηρήθηκε στη συλλογική μνήμη.

Η αποκατάσταση του μνημείου εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων του υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία και ανάδειξη του μνημειακού αποθέματος της Θεσσαλονίκης, με παρεμβάσεις σε μνημεία διαφορετικών ιστορικών περιόδων της πόλης.