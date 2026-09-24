Θεσσαλονίκη: Σήμερα στις 16:30 το ύστατο χαίρε στη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και θλίψης, συγγενείς, φίλοι και ολόκληρος ο δημοσιογραφικός κόσμος θα την αποχαιρετήσουν σήμερα ( 24/9) το απόγευμα.

Η εξόδιος ακολουθία για τη συνάδελφο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών έπειτα από πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο, θα τελεστεί στις 16:30, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Εφραίμ Πεύκων.

Φωτο: ΑΠΕ ΜΠΕ