Δικάζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση της δολοφονίας σε κατάστημαψιλικών στην Τούμπα, που σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 2021.

Τότε, ο 31χρονος (σήμερα) δράστης είχε εισβάλλει φορώντας κουκούλα, γάντια, ακόμη και χειρουργική μάσκα και κρατώντας ένα όπλο στο χέρι του στο κατάστημα, άρπαξε όσα χρήματα βρήκε αλλά φεύγοντας πυροβόλησε τον 44χρονο υπάλληλο, ο οποίος έπεσε νεκρός λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Ο 31χρονος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια και επιπλέον 11 χρόνια κάθειρξη, ενώ είχε καταδικαστεί και ένας 40χρονος συνεργός του για το αδίκημα, αλλά δεν έχει ασκήσει έφεση, οπότε δεν είναι στη διαδικασία.

Πριν από λίγο, η εισαγγελέας διάβασε το κατηγορητήριο και αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία της κατάθεσης των μαρτύρων.

Ο βασικός ισχυρισμός του 31χρονου ήταν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και πως δεν γνώριζε ότι στο όπλο είχε σφαίρα.

Πάντως, όπως είπε, ανακοινώνοντας το κατηγορητήριο ο εισαγγελέας της έδρας, είχε οπλίσει και στη συνέχεια έβαλε το δάκτυλο στη σκανδάλη.