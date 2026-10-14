Θεσσαλονίκη: «Σφραγίστηκε» η ιδιωτική κλινική με το παράνομο ογκολογικό τμήμα

Σφραγίστηκε σήμερα το πρωί η ιδιωτική κλινική «κολαστήριο» στη Θεσσαλονίκη, όπου όχι μόνο λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια ογκολογικό τμήμα αλλά συνταγογραφούνταν παρανόμως και μία σειρά από πανάκριβα αντικαρκινικά φάρμακα ακόμα και σε ασθενείς που δεν τα χρειάζονταν.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η συγκεκριμένη δομή υγείας είναι η δεύτερη του ίδιου ομίλου, στην οποία πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες ακόμα και όσους δεν νοσούσαν από καρκίνο.

Αφού αποχώρησαν από τους χώρους της και οι τελευταίοι 23 ασθενείς – κάποιοι μεταφέρθηκαν σε έτερη κλινική, άλλοι επέστρεψαν στο σπίτι τους -, η κλινική σφραγίστηκε με τις ειδικές ταινίες, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών, ενώ παρόντες ήταν και υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υγείας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Εβδομήντα ιδιωτικές δομές υγείας με εναλλακτικές θεραπείες βρίσκονται στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

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Οι κλινικές που σφραγίστηκαν είναι δύο, αναφέρει η ίδια πηγή, ενώ επειδή λειτουργούσαν και ως μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων πολλοί συγγενείς όσων φιλοξενούνταν σε αυτές τις δομές βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς ακόμα ψάχνουν να βρουν μια άλλη λύση.

Να σημειωθεί ότι πέραν των παράνομων χημειοθεραπειών, έχουν έρθει στοιχεία στη δημοσιότητα για τραγική υποστελέχωση, άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες υγιεινής και νοσηλείας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγγελιών αναφέρονται ακόμα και ξυλοδαρμοί ασθενών.

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες καταγγελίες για δομές υγείας

Από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης συνεχίζονται εν τω μεταξύ οι έλεγχοι για διερεύνηση καταγγελιών για γιατρούς που κάνουν παράνομα θεραπείες στα ιατρεία τους. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 70 ιδιωτικές δομές υγείας που παρέχουν κάποιες εναλλακτικές θεραπείες.

Ήδη έχουν συσταθεί συνεργεία από τον Ιατρικό Σύλλογο και μάλιστα αυτά έχουν τριπλασιαστεί. Από δύο έχουν γίνει έξι προκειμένου να ελεγχθούν οι ιδιωτικές δομές που προσφέρουν θεραπείες όπως πλασμαφαίρεση, κβαντική ιατρική αλλά και μοριακό υδρογόνο.

Ωστόσο, τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου βρίσκουν κατεβασμένα ρολά όταν πηγαίνουν σε αυτές τις δομές, κάποιες εκ των οποίων έχουν κατεβάσει τόσο τις διαφημίσεις όσο και τις ιστοσελίδες όπου αναφέρονταν οι υπηρεσίες που προσέφεραν.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ενώ όσες από αυτές τις κλινικές / ιατρεία δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα, θα παραπεμφθούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας αλλά και στον εισαγγελέα. Όσοι γιατροί εμπλέκονται, θα παραπεμφθούν στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης των δύο κλινικών έχει κάνει προσφυγή κατά της απόφασης ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί σε δεύτερο χρόνο.