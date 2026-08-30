Θεσσαλονίκη: Σε σοβαρή κατάσταση στο Παπαγεωργίου 27χρονος μετά από καβγά στα Γιαννιτσά

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 27χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου με 26χρονο στα Γιαννιτσά, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν πριν από τις 4 τα ξημερώματα, όταν οι δύο νεαροί είχαν αρχικά φραστικό επεισόδιο μέσα σε κατάστημα της περιοχής.

Στη συνέχεια οι δύο νεαροί άνδρες φέεται να συναντήθηκαν εκ νέου σε άλλο σημείο των Γιαννιτσών, όπου ο 27χρονος βρισκόταν μαζί με μία φίλη του και ο 26χρονος με έναν φίλο του. Εκεί, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά φέρεται να συνέχισαν τον καβγά και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος χτύπησε τον 27χρονο στο πρόσωπο.

Ο 27χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείοΠαπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 26χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για το περιστατικό.