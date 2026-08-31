Θεσσαλονίκη: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονος μετά από καβγά στα Γιαννιτσά

Σε σοβαρή κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσειςνοσηλεύεται ένας 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, μετά από άγριο καβγά στα Γιαννιτσά.

Όλα ξεκίνησαν σε ένα νυχτερινό κλαμπ της περιοχής, όταν ο 27χρονος είχε κάποια διαφωνία με έναν 26χρονο μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Εκεί η ένταση φαίνεται ότι δε συνεχίστηκε, ωστόσο έξω από το κλαμπ οι δυο νεαροί ξανασυναντήθηκαν. Ο 27χρονος ήταν μαζί με την κοπέλα του και ο 26χρονος με άλλους δύο φίλους του. Εκεί συνεπλάκησαν και ο δράστης χτύπησε στο κεφάλι, με γροθιά, τον 27χρονο με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να χτυπήσει.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, αλλά οι γιατροί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και παραμένει σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 26χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.