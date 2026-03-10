Θεσσαλονίκη: Σε πατάρι κουρείου στο κέντρο της πόλης εντοπίστηκαν εννιά παράτυποι μετανάστες- Τέσσερις συλλήψεις

Συνελήφθησαν έπειτα από επιστάμενη έρευνα και συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, τέσσερα άτομα που εμπλέκονται σε υπόθεση προώθησης παράτυπων μεταναστών και παροχής καταλύματος.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 18, 23, 26 και 27 ετών (3 άντρες – 1 γυναίκα αντίστοιχα) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου που διενεργεί την προανάκριση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, βραδινές ώρες χθες (09/03) από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν σε χώρο (πατάρι) καταστήματος – κουρείου στο κέντρο της πόλης, εννέα αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Εντός του καταστήματος, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 18χρονος, ο οποίος είχε αναλάβει το ρόλο της φύλαξής τους, ενώ έπειτα από αναζητήσεις εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ο 26χρονος υπεύθυνος του καταστήματος και η 27χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω παράτυποι μετανάστες, μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας, παρελήφθησαν με όχημα τύπου van από περιοχή του Έβρου και μεταφέρθηκαν στο παραπάνω κατάστημα από τον 23χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας σε περιοχή εδαφικής αρμοδιότητάς τους και οδηγήθηκε στην επιληφθείσα Υπηρεσία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.