Θεσσαλονίκη: Σε κλίμα συγκίνησης η επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια προσφοράς του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια προσφοράς του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν δύο Βραβεία «Ανδρέας Γιαννόπουλος» σε ανθρώπους που συνέβαλαν ουσιαστικά στην 30ετή πορεία του Οργανισμού, ενώ αρκετοί παρευρισκόμενοι μίλησαν για την προσωπική τους εμπειρία και την καθοριστική, για την οικογένεια τους, ακόμη και τη ζωή τους, βοήθεια, που έλαβαν από το Χαμόγελο του Παιδιού.

«Εδώ και τρεις δεκαετίες «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πιστό στο όραμα και την αποστολή του, ζει μέσα στην κοινωνία, αφουγκράζεται τις ανάγκες της, εξελίσσεται. Σήμερα γιορτάζουμε το θαύμα που ξεκίνησε 30 χρόνια πριν από ένα παιδί» ανέφερε συγκινημένος ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος κάνοντας μνεία για τον μικρό Ανδρέα, ενώ στην ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα σε όλους όσους στήριξαν με το δικό τους τρόπο τον Οργανισμό.

«Είναι οι στυλοβάτες. Είναι οι άνθρωποι που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου μέσα από αυτή την εκδήλωση. Είναι ένας αγώνας που αξίζει, γιατί πίσω από κάθε προσπάθεια υπάρχει ένα παιδί που περιμένει βοήθεια» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννόπουλος, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ευρύ φάσμα που καλύπτει ο Οργανισμός σε όλη την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

Την εκδήλωση χαιρέτισε διαδικτυακά ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως «ο Ανδρέας με την παιδική του σοφία φύτεψε πριν από 30 χρόνια ένα σπόρο που σήμερα είναι ένα βαθύριζο δέντρο στη σκιά του οποίου βρίσκουν καταφύγιο χιλιάδες ζωές. Η διατήρηση αυτού του δέντρου, υγιούς και δυνατού είναι εθνικό χρέος. Εύχομαι να συνεχίσετε με το ίδιο ακόμα στο πάθος μέχρι ο κόσμος να γίνει ακριβώς όπως τον ονειρεύτηκε ο Ανδρέας, ένας κόσμος γεμάτος χαμόγελο», είπε ο υφυπουργός.

Στην επετειακή εκδήλωση παραβρέθηκε και ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος που απένειμε το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» στην μητέρα του 11χρονου ‘Αλεξ Μεσχισβίλι από τη Βέροια, Νατέλα Ιτσουαΐτζε, για τον ρόλο της στην ουσιαστική ενεργοποίηση και ενίσχυση αποτελεσματικών μηχανισμών άμεσης εύρεσης ανήλικων παιδιών στην Ελλάδα.

Το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» απονεμήθηκε και στην εκπομπή Ράδιο Αρβύλα και τον Αντώνη Κανάκη, για τη στήριξη της εκπομπής, επί συναπτά έτη, στον Οργανισμό.

«Όταν κάποιος άλλος στην κοινωνία αναλαμβάνει το σημαντικότερο έργο να βοηθάει τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, όλοι εμείς οι υπόλοιποι έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, οπότε για μας ή όποια συνεισφορά τις εκπομπής στο Χαμόγελο του Παιδιού δεν είναι προσφορά είναι υποχρέωσή μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κανάκης.

Στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης του Χαμόγελου του Παιδιού παρουσιάστηκαν βίντεο για τα 30 χρόνια του Οργανισμού, αλλά και τα αποτελέσματα ποιοτικής και ποσοτικής πανελλαδικής έρευνας που διενήργησε αφιλοκερδώς για την εκδήλωση η εταιρεία Focus Bari.

«Το 95% του ελληνικού κοινού δηλώνει ότι το Χαμόγελο του Παιδιού προσφέρει ουσιαστικό έργο στην ελληνική κοινωνία, έχει τη δύναμη να κινητοποιεί τις αρχές και τον κόσμο και κάνει δράσεις που κανένας άλλος φορέας, ούτε και το κράτος, δεν κάνει. Αυτό που έχει καταφέρει το Χαμόγελο είναι να ενώσει όλη την Ελλάδα μαζί όλους τους θεσμούς» ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια του Focus Bari.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μαρτυρίες ατόμων που έζησαν τη δική τους αξέχαστη εμπειρία ζωής και την καταλυτική βοήθεια που έλαβαν από το Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ η αυλαία της εκδήλωσης «έπεσε» με μουσικά ακούσματα από το Trinity Electric String Trio επί σκηνής και ένα μοναδικό show στο Φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε o δημοσιογράφος, Παναγιώτης Κρινής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ