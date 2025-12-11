Θεσσαλονίκη: Σε καταφύγιο για φιλοξενία το σκυλί που είχε θάψει ζωντανό 90χρονος

Σε καλή κατάσταση είναι το σκυλίπου έθαψε ζωντανό ένας 90χρονος, σε αγροτική έκταση, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Το σκυλί ξέθαψαν με τα χέρια τους αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού και το παρέδωσαν ζωντανό στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.)για κτηνιατρική φροντίδα.

Όπως είπε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας Αδέσποτων ζώων Οδυσσέας Σαληκυριάκης, το ζώο μεταφέρθηκε σε συμβεβλημένο κτηνιατρείο. «Εξετάστηκε από κτηνίατρο και αναμένεται να μεταφερθεί σε καταφύγιο για φιλοξενία», διευκρίνισε.

Στο μεταξύ, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 90χρονος αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Εις βάρος του επιβλήθηκαν, επιπλέον, διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ