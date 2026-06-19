Θεσσαλονίκη: Σε κανονική λειτουργία από το Σάββατο το Μετρό – Τι θα ισχύσει για τις κάρτες

Σε κανονική εμπορική λειτουργία, με το σύνηθες πρόγραμμα δρομολογίων (05:15 – 23:00), επανέρχεται από το Σάββατο 20 Ιουνίου η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Αρχής γενομένης από αύριο, οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Μετρό δεν λειτούργησε (29/5 έως και 19/6) μπορούν να τις φορτίσουν με το αντίστοιχο του υπολοίπου τους στα εκδοτήρια των εξής σταθμών: «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «25ης Μαρτίου», «Νέα Ελβετία».

Το ωράριο λειτουργίας των εκδοτηρίων είναι 07:00 – 19:00, από τη Δευτέρα ώς την Κυριακή. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά κατόχους καρτών με ενεργά προγράμματα 30, 90 ή 180 ημερών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την προσωποποιημένη κάρτα. Υπενθυμίζεται ότι η επιβατική λειτουργία του Μετρό διεκόπη προσωρινά, λόγω της διεξαγωγής των ελέγχων και των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά