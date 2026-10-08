Θεσσαλονίκη: Σε ισχύ ο νέος κανονισμός καθαριότητας του δήμου Ωραιοκάστρου

Σε ισχύ έχει τεθεί ο νέος κανονισμός καθαριότητας του δήμου Ωραιοκάστρου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 37/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κανονισμός, όπως διαμορφώθηκε μετά και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου Ωραιοκάστρου προς ενημέρωση όλων των πολιτών.

Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τις υποχρεώσεις και τις ρυθμίσεις του νέου Κανονισμού μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του δήμου.

Δείτε τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://oraiokastro.gr/wp-content/uploads/2026/10/kathariotita_kanonismos_2026.pdf