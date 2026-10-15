Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του δήμου Ωραιοκάστρου

Συνεχίζονται οι δράσεις για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με την αρμόδια αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης και διαχείρισης ζώων συντροφιάς του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης να προχωρά σε περισυλλογές, κτηνιατρικές παρεμβάσεις, φιλοξενίες, στειρώσεις και ενέργειες για την προώθηση υιοθεσιών και αναδοχών.

Τα στοιχεία από τον Ιανουάριο ως και σήμερα αποτυπώνουν το εύρος των παρεμβάσεων, αλλά και τις αυξημένες απαιτήσεις ενός πεδίου που προϋποθέτει συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα, συντονισμό και συνεργασία με τους πολίτες και τους φιλοζωικούς φορείς, επισημαίνει η δημοτική Αρχή.

Ειδικότερα, έχουν πραγματοποιηθεί 112 περισυλλογές αδέσποτων ζώων, εκ των οποίων 104 τακτικές και 8 έκτακτες, ενώ στο πλαίσιο της φιλοξενίας έχουν καταγραφεί 2.191 ημέρες διαμονής για 97 σκύλους. Σήμερα, στο ενδιαίτημα φιλοξενούνται 28 ζώα.

Κτηνιατρική φροντίδα και πρόληψη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κτηνιατρική περίθαλψη και στις στειρώσεις, τονίζει ο δήμος. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 57 στειρώσεις, 51 σε σκύλους και 6 σε γάτες. Οι παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται να επικεντρωθούν περισσότερο στις προληπτικές στειρώσεις, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος στη «ρίζα» του. Παράλληλα, έχουν υλοποιηθεί 92 ώρες εκπαίδευσης και αξιολόγησης ζώων, με στόχο την καλύτερη διαχείριση της συμπεριφοράς τους και την ενίσχυση των δυνατοτήτων ένταξής τους σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον.

80 από τα 99 αιτήματα έχουν διεκπεραιωθεί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, από τα 99 αιτήματα που έχουν υποβληθεί, τα 80 έχουν ολοκληρωθεί ή κλείσει, ενώ 19 παραμένουν σε εκκρεμότητα. Από τα τελευταία, τα 13 κατατέθηκαν μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Εξαιρουμένων των πρόσφατων αιτημάτων, το ποσοστό διεκπεραίωσης ανέρχεται στο 93%, στοιχείο που καταγράφει την ανταπόκριση της υπηρεσίας και τη συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Εικοσιοκτώ υιοθεσίες με τη συμβολή των φιλόζωων

Σημαντικό μέρος της προσπάθειας αποτελεί η αναζήτηση μόνιμης ή προσωρινής στέγης για τα ζώα. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 28 υιοθεσίες και 3 αναδοχές, με τη συμβολή των φιλόζωων του δήμου Ωραιοκάστρου και της τοπικής φιλοζωικής οργάνωσης.

«Η συνεργασία με τους πολίτες αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία των δράσεων, καθώς η υπεύθυνη υιοθεσία και η αναδοχή προσφέρουν ουσιαστική διέξοδο στα ζώα που βρίσκονται υπό φροντίδα», αναφέρει ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και διαχείρισης ζώων συντροφιάς, Ευάγγελος Χατζηαντωνίου.

Όπως τονίζει «η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί μια διαρκή και σύνθετη προσπάθεια. Η υπηρεσία του Δήμου συνεχίζει να εργάζεται με στόχο την προστασία των ζώων, την ενίσχυση της πρόληψης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών, αναγνωρίζοντας ότι η συνέπεια των δράσεων και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων είναι καθοριστικές για την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς».