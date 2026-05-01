Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά- Η Άννα Ευθυμίου στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Συγκεντρώσεις και πορείεςπραγματοποιούνται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, από εργαζόμενους και φοιτητές για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Ήδη είναι σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις και πορείες στο κέντρο της πόλης και πλήθος κόσμου, τιμά με την παρουσία του τη σημερινή Εργατική πρωτομαγιά.

Μπροστά στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, ΓΣΕΕ και ΕΚΘ είχε κάνει κάλεσμα, όπως και στο άγαλμα Βενιζέλου από το ΠΑΜΕ. Εργατικά σωματεία επίσης είχαν ορίσει προσυγκεντρώσεις για να συμμετάσχουν στην κεντρική κινητοποίηση και πορεία, ενώ εργατικές συλλογικότητες και σωματεία βάσης είχαν το δικό τους ραντεβού στην Καμάρα.

Η αστική συγκοινωνία λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του ΟΑΣΘ στην απεργία της εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ θα εκτελούνται δρομολόγια της γραμμής Ν1 νυχτερινό ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο. Κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», από τις 09.00 έως τις 16.00, ενώ αναμένεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στη γραμμή, λόγω της σημερινής απεργιακής κινητοποίησης.

Η κ. Ευθυμίου στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Η υφυπουργός Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, έδωσε το παρών στη συγκέντρωση που πραγματοποιείται στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Εργατική Πρωτομαγιά.

«Η εργατική πρωτομαγιά είναι από μία ημέρα μνήμης αλλά και μια μέρα που αποτελεί διαρκή υπενθύμιση για το ότι η πρόοδος στην εργασία κατακτάται μέσα από την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου αλλά και μέσα από πολιτικές που προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα. Η κυβέρνηση έμπρακτα βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους, προστατεύοντας τα εργασιακά τους δικαιώματα με σύγχρονα εργαλεία, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Παράλληλα αυξάνει τους μισθούς, τόσο με την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μέσα από την εθνική κοινωνική συμφωνία, όσο και με την αύξηση του κατώτατου μισθού για έκτη συνεχή χρονιά. Εργαζόμαστε για μια δίκαιη αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με καλές και καλοπληρωμένες θέσεις που δημιουργεί προοπτική και ελπίδα για τις νέες και τους νέους του τόπου μας να μείνουν εδώ και να προκόψουν» ανέφερε σε δηλώσεις της η Άννα Ευθυμίου.

Παράλληλα, μέσω της εκπομπής, ο Νίκος Φασφαλής, από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, και ο Χρήστος Σαβουλίδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης έδωσαν το δικό τους μήνυμα, για τη σημερινή μέρα.