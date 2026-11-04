Θεσσαλονίκη: Σχολική φύλακας μεταμορφώνει με τις ζωγραφιές της το 32ο ΓΕΛ – Τη βράβευσε ο Στέλιος Αγγελούδης

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο την Ελένη Ουσταμπασίδου, σχολική φύλακα στο 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, η οποία με προσωπική πρωτοβουλία αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο της για να ομορφύνει το σχολείο όπου εργάζεται, δημιουργώντας εντυπωσιακές ζωγραφικές παραστάσεις σε αίθουσες και κοινόχρηστους χώρους, πέρα από τα υπηρεσιακά της καθήκοντα.

Ο Δήμαρχος την ευχαρίστησε θερμά για την ανιδιοτελή προσφορά της και της απένειμε έναν συμβολικό έπαινο, ως μια ελάχιστη πράξη αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης από τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η πρωτοβουλία της αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσωπικής συμμετοχής στη φροντίδα και την προστασία των σχολικών υποδομών, αλλά και την αξία του σεβασμού προς τη δημόσια περιουσία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χώρους στους οποίους τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Διευθυντής του σχολείου, Ελευθέριος Ασβεστόπουλος, και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Χρήστος Τζελέπης.

Τέτοιες πρωτοβουλίες υπενθυμίζουν ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται καλύτερη μέσα από την προσφορά, τη δημιουργικότητα και το ενδιαφέρον των ίδιων των ανθρώπων της.