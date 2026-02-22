Θεσσαλονίκη: Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε πέντε δήμους

Δύο επιχειρησιακές δράσεις πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ στους δήμους Κορδελιού-Ευόσμου, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θέρμης, Καλαμαριάς και στις περιοχές Χαριλάου και Ανάληψης, στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνόμευσης.

Κατά τα χρονικά διαστήματα 17 με18 Φεβρουαρίου καθώς και 20 με 21 Φεβρουαρίου, αστυνομικοί των Ομάδων Ζ και ΔΙ.ΑΣ. καθώς και πληρώματα περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης διενέργησαν:

• Ελέγχους συνολικά σε 232 άτομα και 31 οχήματα,

• Επτά συλλήψεις για παράβαση των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, για μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.

• Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και ένα μαχαίρι.

Επιπλέον και πέραν των δυνάμεων που διατέθηκαν για τις παραπάνω επιχειρησιακές δράσεις οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης επιχειρούν καθημερινά, καθ’ όλο το 24ωρο, καλύπτοντας όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα:

• Ελέγχθησαν συνολικά 286 άτομα και 107 οχήματα και

• Συνελήφθησαν 4 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Όπως σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ ανάλογες δράσεις και συστηματικοί έλεγχοι, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.